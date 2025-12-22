タレントの森香澄が22日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレス姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】森香澄の純白ドレス姿をもっと見る森は投稿で「JRAイルミネーション点灯式 ありがとうございました」と報告。あわせて、幻想的なイルミネーションに囲まれた会場で、透け感のあるレースがあしらわれた純白のロングドレス姿の写真を複数枚アップした。柔らかな光に包まれた美しいカットの数々となっている