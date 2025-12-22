ギタリスト・SAKIが、2026年初夏にキングレコードNEXUSレーベルよりメジャーデビューすることを発表した。これまで在籍したバンドでは、全国各地でのライブハウスの活動はもちろん、LINE CUBE SHIBUYAや日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェスティバルへの出演も経験し、着実にキャリアを築いてきたSAKI。2024年からはソロアーティストとして活動を開始し、2025年の夏に東京・愛知・大阪の3都市にて行われたソロ初