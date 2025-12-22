元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、最新ショットを公開。ファンから絶賛の声が寄せられている。中川アナは２２日、自身のインスタグラムを更新。「フリーになってから初めてバラエティ番組の進行をやらせていただきましたしかも南原清隆さんのお隣で...とーっても楽しく光栄な機会でした！！テレビ東京『竜と虎』２９日（月）ごご２時〜ライバル同士の知られざる激戦を見届けるあったかい番組」とつづり、ネイビー