第47回ホリプロタレントスカウトキャラバンが開催され、応募総数4224名の中から、kiichiさん（21）、高橋理央さん（17）、岩坪優真さん（23）、小林真央哉さん（15）、黒澤洵太さん（17）の５名がデビューをつかみ取りました。【写真を見る】【ホリプロタレントスカウトキャラバン】 初の男性ボーカルユニット unløck デビューが発表「世界を目指して全力で活動していきます」今回はエイベックスとの共同開催で、初の男性ボー