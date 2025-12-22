年末年始の長期休暇を前に埼玉県警は、ランサムウエアによる被害にあわないよう埼玉県内の中小企業向けにサイバーテストを実施しました。埼玉県警が22日、県内の中小企業の管理職などを対象に実施したのはランサムウエアの手口や対処方法を学べる「サイバーテスト」です。サイバーテストにはランサムウエアに関する基礎的な問題から被害後の正しい対処の手順を並び替える問題などがあり、参加者らは真剣な表情で取り組んでいました