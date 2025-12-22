ＮＨＫの子会社「ＮＨＫ出版」は２２日、運送業務の委託先企業による架空請求を見過ごしたなどとして、マーケティング管理部の担当部長と副部長（共に５０代）を懲戒解雇、上司の６０代の部長を減給とする懲戒処分を発表した。江口貴之社長ら取締役３人が報酬の一部を自主返納する。いずれも２２日付。同出版によると、埼玉県新座市にある同出版の流通センターの委託先企業が、トラック台数を水増しし、２０２３年度以降、少な