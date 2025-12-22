JR東日本クロスステーションは、「TOKYO ONIGIRI Produced by おむすび処 ほんのり屋」を12月3日に開業した。駅構内で展開する「おむすび処 ほんのり屋」の運営ノウハウを活かし、JR東日本英国事業開発（JRUK）と連携して海外で初めておにぎり専門店を展開する。店舗ではおにぎりを一つずつ店内で握り、温かい三角形の形状で提供する。米は北海道産「ゆめぴりか」を使用し、英国の硬度の高い水を濾過して日本に近い状態に調整して