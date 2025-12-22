国際サッカー連盟（FIFA）は22日、年内最後のFIFAランキングを発表した。史上最速でのFIFAワールドカップ出場権獲得、通算14戦目での“王国”ブラジル撃破など実りの多い一年を過ごした日本代表は、先月と変わらず18位。アジア勢の中では20位のイランや22位の韓国、26位のオーストラリアらを上回りトップに立っている。日本代表がFIFAワールドカップ26のグループリーグ初戦で戦うオランダは7位、2戦目で戦うチュニジアは41位