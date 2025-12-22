お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶさんは12月21日、自身のInstagramを更新。『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）の敗者復活戦で印象に残ったコンビ・イチゴについて言及しました。【写真】とろサーモン久保田、印象に残ったコンビに言及「この2人だけに尿検査導入を取り入れてほしい」久保田さんはまず「たくろう優勝おめでとう」と、優勝したコンビ・たくろうを祝福。続けて「明日もはやいので寝ようと思うのだが、