人気TVアニメ「薬屋のひとりごと」の世界を体感できる展示イベントが、長崎市で始まりました。 出島メッセ長崎で20日に開幕した『薬屋のひとりごと』展。 このアニメは、後宮を舞台に “毒見役” の少女・猫猫(マオマオ)が、さまざまな難事件を解決する謎解きエンターテインメントです。 会場には、アニメの世界を再現して制作された道具類や、王妃らが身に着ける衣装や髪飾りなどが展示。 ほかにも