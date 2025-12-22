インテリアに馴染むと評価された「JEM−23FP」マスターロック・セントリー日本は、100人中98％が「インテリアに馴染む」と答え、さらに99人が「金庫とわからなかった」と回答した、置き場所を選ばずどこにでも置けるスタイリッシュな“金庫”「JEM−23FP」、「JW−23FP」、「JV1−20FP」、「JV1−25FP」、「JV2−25FP」の5製品を11月20日から全国の主要ホームセンター、家電量販店、Amazon、楽天で順次販売を開始した。Q.金庫を購