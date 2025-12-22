12月21日に『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）の決勝がおこなわれ、赤木裕ときむらバンドからなるコンビ『たくろう』が第21代王者となった。【写真】M-1チャンピオン『たくろう』人気芸人と過ごした“新宿の夜”最終決戦では圧勝のたくろうエントリー数が1万1521組と過去最多となるものの、大会初の2連覇を果たした令和ロマンや昨年準優勝のバッテリィズは不参加。5年連続決勝進出の真空ジェシカや3年連続決勝進出のヤーレンズ