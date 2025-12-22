モデルのアレクサンダー（43）が22日、自身のブログを更新。家族旅行で滞在している米ハワイで、妻でタレントの川崎希（38）を怒らせてしまったことを明かした。現在、家族旅行で米ハワイに滞在しているアレクサンダー。「のんちゃん激おこ」と題したブログを更新し、「パスポートも帰りのチケットも渡さないと言われて部屋から逃げて来ました、、、」とつづった。「追い出された？的な、」と自虐しつつ、「ちょいとふざけた