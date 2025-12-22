俳優の天海祐希（５８）が２２日、都内で行われた主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」（２６日公開）の公開直前イベントに、共演の小日向文世（７１）らと出席した。ドラマのファイナルシーズンが１８日に最終回を迎え、いよいよ完結編となる劇場版を残すのみとなった。天海は「（公開まで）平たんな道のりではなかったが、こうして完成して皆さんに見ていただけることになり、とてもとても幸せで感謝。それぞれの思い