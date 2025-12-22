新日本プロレス２２日の後楽園ホール大会でＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のエル・ファンタズモ（３９）が挑戦者の田口隆祐（４６）を下しＶ５とした。今回のタイトル戦は入場曲が流れるまで対戦相手がわからない「オープンチャレンジ方式」で実施。ファンタズモの入場後、田口が姿を現すと会場は大きな歓声に包まれた。試合は序盤から互いを走らせ続けて体力を奪い合う、なぜかスローモーションでナックルパートを撃ち合