【モデルプレス＝2025/12/22】女優の有村架純が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。【写真32歳国民的女優、美背中際立つドレス姿◆有村架純、美肌を保つ秘訣映画『花まんま』『ブラック・ショーマン』など数々の話題作に出演、TVや CMでも幅広く活躍し、今年ますます大人っぽく進化を遂げた有村が「美的ベストビューティウーマン」を受賞。背中があいたヌーディカラー