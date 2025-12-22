２０日、河南省三門峡市の天鵝湖国家都市湿地公園を飛ぶハクチョウ。（三門峡＝新華社配信／趙永濤）【新華社三門峡12月22日】中国河南省三門峡市の黄河湿地にこのほど、多くのハクチョウが越冬のため飛来した。地元ではここ数年、黄河沿岸の湿地保護を絶えず強化しており、飛来数は年々増えている。黄河のほとりに広がる40万ムー（約267平方キロ）余りの湿地や浅瀬には現在、1万羽を超えるハクチョウが滞在している。２１日、河