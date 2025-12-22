YouTuber・おるたなChannelのないとーが22日、自身のXを通じ、結婚を報告した。【動画】おるたなChannel・ないとー、結婚発表の様子おるたなChannelは、UUUM所属YouTuberユニットで、チャンネル登録者数 275万人。ないとーは、Xで「【ガチ】ないとー、結婚しました」とつづり、ウエディング2ショットを披露。また、YouTube「おるたなChannel」の最新動画では「私、ないとー、結婚いたしましたー！」とスーツに花束を持って発