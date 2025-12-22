フィギュアスケートロシア選手権のエキシビションでサプライズ登場し、スマートフォンを片手に滑りを披露するエリザベータ・トゥクタミシェワ＝21日、サンクトペテルブルク（共同）【サンクトペテルブルク共同】フィギュアスケートの2015年世界選手権女王で11月に引退を発表したエリザベータ・トゥクタミシェワ（29）＝ロシア＝が、21日に閉幕したロシア選手権のエキシビションにサプライズで登場し、ファンに別れのあいさつをし