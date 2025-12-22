北陸電力は22日、志賀原発1、2号機（石川県）で、原発の状態を把握する国の緊急時対策支援システム（ERSS）のデータ送信が停止したと発表した。1、2号機はともに停止中。監視は継続できており、プラントの状態に異常はないという。同社が原因を調べている。北陸電によると、22日午後4時ごろ、システムの停止を知らせる警報が作動した。復旧しておらず、原発の状態はメールなどで国に報告しているという。ERSSは原発に異常が