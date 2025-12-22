24日の「第48回名古屋大賞典」（Jpn3、ダート2000メートル）に7枠8番で出走を予定していたオケマル（牡3＝兵庫・盛本、父ニューイヤーズデイ）は出走取り消しとなった。盛本信春師（51）は自身のX（旧ツイッター）で今年、無敗の兵庫3冠に輝いた管理馬について「名古屋大賞典に出走予定だったオケマルは、馬房内でトモ脚を捻（ひね）り、歩様に違和感が見られたため、出走を取り消すことといたしました。症状は軽度で、深刻な