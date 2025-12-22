２年ぶりのリーグ優勝を達成した阪神の選手らが２２日、関西国際空港に帰国した。午後８時に藤川監督が最初に姿を現すと、笑顔でファンの歓声に応えた。その後も続々と選手らが登場。約１週間の長旅を終え、中には疲れを見せた選手もいたが、ほとんどの選手はイキイキとした表情を見せていた。今季限りで現役引退を表明した原口が登場した際には「ありがとう！」や「お疲れ様！」の声が飛んだ。糸原には「来年も頼むで！」と