クレジットカード会社大手の「楽天カード」が約42億円追徴課税されていたことが分かりました。関係者によりますと、「楽天カード」は保有するクレジット債権を担保に、金融機関から事業資金を調達していました。楽天側はこの資金調達について、消費税法上の課税対象にはあたらない「不課税」という認識でしたが、東京国税局は債権の譲渡に該当し、消費税の控除額の算出に含めるべき金融取引にあたると判断。2023年12月までの4年間