タレントあびる優（39）が22日までにインスタグラムを更新し、胸元が大胆に透けた大人の色気漂う黒ドレス姿を公開した。友人の結婚式に出席したことを報告。休憩中にスマホで自撮りする姿やリラックスした表情を見せる写真を投稿した。「幸せのお裾分け頂きました」とコメントしている。フォロワーからは「安定のかわいさ」「本当美人さん」などのコメントが寄せられている。