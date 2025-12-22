私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。夫が選んだ手土産を持って、私たちは義実家を訪れました。義母に手土産を渡す際、私はあえて「夫が選んだ」とは言いませんでした。夫は褒められるのを期待していたようですが、義母は「カロリーが高い」「センスがない」と相変わらずの文句炸裂。聞きながら、私は内心笑いをこらえるのに必死でした。自信満々だった夫は、隣で静かにショックを受けてい