高校野球の日台国際親善試合に参加する九州選抜チームと北海道選抜チームが21日から2日間、福岡県久留米市の久留米市野球場で練習を行った。最終日の22日は九州選抜と北海道選抜の練習試合が組まれ、好天の下で久々の実戦を行った。親善試合は日本と台湾の高校生が野球を通じて野球の技術や知識向上、異なる文化を学びながら親睦を深めることを目的に今年からスタートし、全国各地区の選抜チームが2年に1度遠征を行う予定。