塩野義製薬は22日、田辺ファーマ（大阪市）の筋萎縮性側索硬化症（ALS）の治療薬「エダラボン」事業を買収すると発表した。取得額は25億ドル（約3900億円）。塩野義は治療薬の知的財産権や販売権などの全権利を取得し、米国市場での販売基盤と希少疾患領域での取り組みを強化する。田辺側が2025年度中にALS治療薬に関する事業会社を新設し、塩野義の米子会社が26年4月以降に完全子会社化する見通し。ALSは年間発症率が人口10