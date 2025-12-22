政府は、住宅金融支援機構が提供する長期固定型の住宅ローン「フラット３５」の融資限度額を、現在の８０００万円から１億２０００万円に引き上げる方針を固めた。住宅価格の高騰に対応する。フラット３５は、利用者が民間の金融機関から借りた住宅ローンを機構が買い取り、金利を最長３５年固定して提供する。融資限度額は２００５年から８０００万円で変わっていなかった。日銀の利上げなどで変動型ローンの金利は上昇して