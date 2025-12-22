上沼恵美子が２２日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」で、２１日の「Ｍ−１グランプリ２０２５」を「久々に拝見したんですが、よかったわ」と語った。「もう私分からへんのよ、老人なもんで」と言いつつ、「３組残った中では、たくろうさんが面白かったねえ。笑っちゃった。私あのネタが好き。ビバリーヒルズに住む練習するって、何の練習やねん！あんなんが大好きなのよ。ネタのセンスね」と優勝コンビの２本目ネタが