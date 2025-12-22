【モデルプレス＝2025/12/22】女優の北川景子が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席。20年以上続けているセルフケアを明かした。【写真】北川景子、抜群スタイル際立つタイトドレス◆北川景子の美を保つ秘訣40〜50代読者が選ぶ「美的 GRAND ベストビューティウーマン」は、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』や主演を務める公開中の映画『ナイトフラワー』で話題を集め、第1回（