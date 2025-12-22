ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、「お金と暮らしに関するお役立ちコラム」。今回は、「大掃除が節約に結びつく理由」について紹介します。※写真はイメージです年末が近づき、家の大掃除を考えている人も多いのではないでしょうか。「普段からきれいにしているから大掃除はやらない」という人や、「忙しいし面倒くさいから大掃除なんかしたくない！」という人もいるでしょう。しかし、大掃除は「部