ややドル売りが優勢、先週までの流れに調整クリスマス相場の様相＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ややドル売りが優勢。先週のドル高や円安の流れに調整が入っている。週後半のクリスマス休暇を控えて海外勢の市場参加者が減少しており、一方向への値動きは続きにくい状況になっている。ドル円は東京市場での下げは一服も、157円台前半で上値重く推移。ユーロドルは1.17台前半で、ポンドドルは1.34台乗せから1.3