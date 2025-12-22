22:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表 22:30 カナダ鉱工業製品価格（11月） 予想N/A前回1.5%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回1.6%（原材料価格指数・前月比) 23日 3:00米2年債入札（690億ドル） 米議会クリスマス休会入り ※予定は変更されることがあります。