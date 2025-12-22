■これまでのあらすじ息子が体調を崩し入院する中、夫は仕事や飲み会を優先し、妻に看病を任せきりにしていた。仕事を終えて飲み会に行こうとした夫は、友人の妻から息子が前日に退院していたことを知らされる。しかし家には妻と息子の姿はない。友人の妻に話を聞いた夫は、彼女たちがふたりで夫を捨てようとしていることを知る。実家に逃げてるにきまってる思ってた反応と違う？義母は何も知らない？息子が退院したのに家にいない