Jリーグは22日、J2表彰を行い、19ゴールで得点王に輝き、長崎をJ1昇格に導いたMFマテウスジェズス（28）が最優秀選手賞（MVP）に選ばれた。ベストイレブンには、優勝とクラブ初のJ1昇格を果たした水戸からFW渡辺新太（30）、MF斎藤俊輔（20）、DFの大森渚生（26）と飯田貴敬（31）の4選手を選出。長崎からは元日本代表MF山口蛍（35）も名を連ねた。最優秀ゴール賞は、水戸の斎藤が9月13日の仙台戦で決めた先制点が選ばれた。