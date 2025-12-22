昌平高サッカー部は22日、埼玉県北葛城郡の同校でプロ内定選手の会見を行い、来季J2の湘南ベルマーレに入団するMF山口豪太とJ1川崎フロンターレ内定のMF長璃喜、WEリーグのマイナビ仙台レディースに加入するFW松井美優が出席した。いずれもクラブでの活躍や将来的な日本代表入りを目標に掲げた一方で、男女そろって出場する今月末開幕の全国高校選手権に照準。1年時に3試合連続ゴールで準々決勝進出に貢献した長は得点力がある