元乃木坂46の堀未央奈がZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。「お酒飲んだ時に出るのは本性？」というトークテーマに、「本性だと思います」と即答した。【映像】元乃木坂46“2期生同期飲み”オフショット番組内の再現VTRで、シラフの時は紳士的だが酒が入ると自慢話を連発する男が登場したことを受け、堀は自身の男性を見る基準を提示。「人の話を遮る人は良くない」「私に歯向かってこない人が好き」と明