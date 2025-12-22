秋田市の制作パフォーマンスユニットが手掛ける絵本が、秋田市のふるさと納税の返礼品に採用されました。水族館の隠れた人気者・チンアナゴが住む南の海を舞台にした人気動画を書籍化したものです。 秋田市のふるさと納税の返礼品に採用されたのは「とびだせ！ちんあなご！ゆうえんちはおおさわぎ」です。手掛けたのは、秋田市在住の2人が展開する「ウタトエスタジオ」。秋田県出身のシンガーソングライター