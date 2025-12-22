県議会は12月22日、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を容認した花角知事を信任する決議案を賛成多数で可決しました。これにより事実上決まった柏崎刈羽原発の再稼働。花角知事は23日、経済産業相に再稼働の容認を伝え、原発をめぐる「地元同意」の手続きは完了します。12月22日、迎えた県議会最終日。（リポート）「花角知事が議場に入ります。再稼働を容認した知事を信任するかまもなく決着がつきます」一方、県庁前には市民