（台北中央社）外交部（外務省）は22日、鈴木馨祐前法務大臣ら日本の衆院議員3人が、同日から24日までの日程で台湾を訪問すると発表し、心から歓迎すると表明した。期間中、頼清徳（らいせいとく）総統らとの面会を予定している。外交部によれば、訪問するのは鈴木氏に加え、石破政権で首相補佐官を務めた長島昭久氏と神田潤一前法務政務官。頼総統の他、蕭美琴（しょうびきん）副総統、蔡英文（さいえいぶん）前総統、総統諮問機