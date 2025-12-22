WANIMAが主催する音楽フェスティバル『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026』が、バンドの地元 熊本にて2026年9月26日、27日に開催される。 （関連：WANIMA、ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』78本目・Zepp Hanedaで伝えきった愛と情熱） 本情報は、本日12月22日に開催されたツアー『BAMBOOM NIGHT』のファイナルとなる熊本公演にて発表されたもの。同イベントはWANIMAが2022年から熊本にて主催して