（台北中央社）台北市内で通行人らを無差別に襲撃した張文容疑者（27歳、事件後に死亡）について、事件前の動きや動機に関する捜査が進んでいる。これまでの調べで、1年半以上前から犯行に必要な用品の購入を進めていたことが分かっている。張容疑者は19日午後、3カ所で放火をした後、台北メトロ（MRT）台北駅構内や中山駅周辺で発煙弾を投げ、通行人らを刃物で襲った。3人が死亡、11人がけがをした。容疑者も事件後、現場の商業施