2025年の株価は基本的に上昇基調だったが、個別に見るととびぬけて上昇した株もあれば、急落した株も。ここでは「大型株」「中小型株」のカテゴリー別に、上がった株と下がった株のランキングを公開！すでに値上がりしているものの、まだまだ“買い”の株がある一方、株価は急落したが、今からむしろ復調しそうな株もある。アナリストの投資判断を参考にしながらチェックしてみてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモン