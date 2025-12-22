【ほん怖】安くておいしい「肉の煮物」…【漫画】本編を読む＜男性が食べたとんでもない肉の正体とは…!?＞数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさんはSNSを中心に漫画を公開している。本稿では、X(旧Twitter)にて公開された怪談漫画『肉の煮物』を紹介する。あるお店で絶品の肉の煮物に出合い、店主に何の肉か尋ねる主人公。店主は答えてくれなかったが、あることがきっかけでその肉の恐ろしい正体を知ることになる。