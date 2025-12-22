政府が物価高対策として推奨する「おこめ券」。何かと批判が多いですが、「それでも配る」という自治体で発送に向けた作業が始まりました。なぜ「おこめ券」を選んだのでしょうか。【画像で見る】備蓄米放出に大臣交代…コメ価格はこの1年間でどう変わった？“年内に全町民に”進む「新・おこめ券」の配布作業埼玉県吉見町の町役場では、急ピッチで「おこめ券」の配布作業が進められていました。すべての町民に1人あたり440円を7