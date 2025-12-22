紫色にライトアップされた東大本郷キャンパス正門＝22日午後ジェンダーに基づくハラスメントや暴力を根絶しようと、東京大は内閣府が実施する「女性に対する暴力をなくす運動」に参加し、22日、本郷キャンパス正門を、運動のシンボルである「パープルリボン」にちなみ紫色にライトアップした。23日まで。東大は2022年度から、ジェンダーバランスの偏りに気付き意識改革につなげるプロジェクトを実施。藤井輝夫学長は17日「一部