俳優・竹内涼真の実妹でタレントのたけうちほのかが、Z世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。過去に経験した「全身タトゥー男」との恋愛エピソードを激白した。【映像】美人妹ほのか・20歳当時の姿 関係性が曖昧なまま1年が経過し、たけうちが「付き合って」と迫ると、男は「今の俺たちの幸せって何か分かる？」「これ以外の事ってあるの？」と反論。「付き合う必要性はないと話し合って決めた」と理詰め