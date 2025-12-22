俳優の有村架純が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。有村架純美容誌『美的』(小学館)の読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる「美的ベストビューティウーマン」。これまでに、石原さとみや北川景子、綾瀬はるかなどそうそうたる顔ぶれが受賞した同賞を、今回は有村が受賞した。有村は、デコルテや背中があらわなドレスで登場。「『美的』読者の皆様のおか