これは筆者の義両親のお話です。彼らはとてもケチな人たちです。お金を出すことには口うるさく、その上、体裁を気にする人たち。その価値観から、みんなの前で孫をあからさまに差別し傷つけてきました。その結果、どのような事態になったかを想像できますか？ お年玉の金額と理由、わざわざ親戚一同の前で言う？