1.見つめてくる理由は「信頼の証」 猫がじっと目を合わせてくる瞬間は、ただの偶然ではありません。多くの場合、安心できる存在にだけ向ける特別なサインです。 人が大切な相手と目を合わせて気持ちを伝えるように、猫も信頼や穏やかな気分を視線に乗せています。とくに暮らしの中でふと視線が合うことが増えてきたなら、お互いの絆が静かに深まっている合図と受け取っていいでしょう。 2.視線で「好き」を伝えている